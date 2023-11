Fans haben die Wahl! Diese Musikerinnen und Musiker sind für die 1Live Krone nominiert

Wer nimmt am 28. November eine dieser begehrten Trophäen mit nach Hause? © Henning Kaiser/dpa

Mehr als 30 Nominierte stehen nach Angaben des WDR in acht Kategorien bis Ende des Monats zur Auswahl.

Anders als in den vergangenen 17 Jahren wird der begehrte Publikumspreis nicht mehr in der Jahrhunderthalle in Bochum, sondern erstmals in Bielefeld verliehen.

Als "Beste Künstlerin" sind Ayliva (25), Kim Petras (31), Lena (32), Nina Chuba (25) und Lea (31) - schon mehrfach zur Siegerin gekürt - nominiert.

Beim "Besten Künstler" können Hörerinnen und Hörer laut WDR unter Apache 207 (26), Rapper Cro (33), Singer-Songwriter Nico Santos (30), Peter Fox (52) und Purple Disco Machine (43) ihren Favoriten auswählen.



Als "Bester Live Act" sind unter anderem Kraftklub und AnnenMayKantereit nominiert. Auf den Titel "Bester Newcomer Act" können sich auch der junge Musiker und YouTuber Levent Geiger (20) oder Rapper Ski Aggu (26) Hoffnungen machen.

Vielfalt und Qualität der Nominierten für den größten deutschen Publikumspreis seien enorm, betonte 1Live-Musikchef Andreas Löffler laut Mitteilung.