Fête de la Musique: Treten K.I.Z. als Protest gegen Zaun um Görlitzer Park auf?

Berlin - Widerstand und Gemeinschaftsgeist sind am Freitag wieder Zutaten bei der Fête de la Musique in Berlin . Gerüchte schießen ins Kraut, dass die Rapper K.I.Z. auftreten werden.

Am 21. Juni 2024 erscheint das neue Album "Görlitzer Park" von K.I.Z. © Checkyourhead/dpa

Wie der "Tagesspiegel" berichtet, kündigten die Veranstalter des Musikfestes eine bekannte Band an. Demnach soll es sich, so will die Zeitung erfahren haben, um K.I.Z. handeln.

Das klingt mehr als wahrscheinlich. Dazu passt ins Bild: Zeitgleich bringen die Kreuzberger um die Rapper Maxim, Nico und Tarek am 21. Juni ihr neues Album heraus - mit dem titelgebenden Lied "Görlitzer Park".

Der Song befasst sich zwar nicht mit dem geplanten Zaun und der nächtlichen Schließung des berüchtigten Görlitzer Parks, macht aber viele Fässer auf und reißt demnach gesellschaftskritische Themen an, allen voran die gescheiterte Sozialpolitik.

"Selbst Leute am anderen Ende der Stadt sagen, ach krass, ist ja doch nur ein Park", schlagen die Musiker in dem Lied ernste Töne an.