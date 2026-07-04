Finch kündigt Pause an: "Nils kann endlich mal wieder etwas genießen"

Berlin - Rapper Finch (36) will nach seinen anstehenden Stadion-Shows erst einmal kürzertreten.

Bevor Rapper Finch (36) erst einmal eine Pause einlegt, stehen noch ein paar Konzerte auf seinem Plan. (Archivfoto) © Silas Stein/dpa

Der Brandenburger will vorerst keine eigenen Konzerte mehr spielen.

"Ich könnte jetzt auch mal ein bisschen runterfahren", sagte der Musiker. "Eigene Finch-Konzerte sehe ich jetzt erstmal nicht mehr. Wenn jetzt spontan noch ein bis zwei Gastauftritte rankommen, die mache ich noch", sagte er im Interview mit dem Radiosender "Sputnik".

Für seine Fans gibt es aber keinen Grund zur Sorge: Ein endgültiger Abschied ist das nicht. "Was nächstes Jahr kommt, gucken wir dann mal, da ist schon ein bisschen was geplant. Aber Finch kann jetzt mal weg sein und Nils kann endlich mal wieder etwas genießen."

Ganz von der Bildfläche verschwindet der Rapper ohnehin nicht. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte er sein neues Album "Aussenseiter Spitzenreiter".