Finch kündigt Pause an: "Nils kann endlich mal wieder etwas genießen"
Berlin - Rapper Finch (36) will nach seinen anstehenden Stadion-Shows erst einmal kürzertreten.
Der Brandenburger will vorerst keine eigenen Konzerte mehr spielen.
"Ich könnte jetzt auch mal ein bisschen runterfahren", sagte der Musiker. "Eigene Finch-Konzerte sehe ich jetzt erstmal nicht mehr. Wenn jetzt spontan noch ein bis zwei Gastauftritte rankommen, die mache ich noch", sagte er im Interview mit dem Radiosender "Sputnik".
Für seine Fans gibt es aber keinen Grund zur Sorge: Ein endgültiger Abschied ist das nicht. "Was nächstes Jahr kommt, gucken wir dann mal, da ist schon ein bisschen was geplant. Aber Finch kann jetzt mal weg sein und Nils kann endlich mal wieder etwas genießen."
Ganz von der Bildfläche verschwindet der Rapper ohnehin nicht. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte er sein neues Album "Aussenseiter Spitzenreiter".
Außerdem stehen noch zwei besondere Auftritte auf dem Programm: Am Samstag und Sonntag spielt Finch im Stadion An der Alten Försterei in Berlin – der Heimspielstätte seines Lieblingsvereins 1. FC Union Berlin. Danach dürfte für den Musiker erst einmal Erholung statt Bühnenstress angesagt sein.
Titelfoto: Silas Stein/dpa