Höhner covern viralen Hit - natürlich auf Kölsch

Köln - Der Song "Gut genug" von Kitschkrieg, Blumengarten und Shirin David ist ohnehin schon der Sommerhit schlechthin und läuft in Radio und Social Media rauf und runter. Nun erhält der Track einen kölschen Anstrich - passenderweise von der Kultband Höhner.

Höhner-Frontmann Patrick Lück (49) zeigt sich insbesondere vom Inhalt des Kitschkrieg-Hits "Gut genug" begeistert. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Das Cover entstand in Zusammenarbeit mit dem WDR und wurde bei Instagram geteilt.

In dem Video schmettert die Musikgruppe die viralen Zeilen ins Mikro, natürlich auf Kölsch. Zudem erklärt Höhner-Frontmann Patrick Lück (49) auch gleich die Motivation hinter der Neufassung.

"Es gibt da so einen Song, der geht uns einfach nicht aus dem Kopf", erklärt der Sänger und ergänzt: "Mer Kölsche, mer stonn och för Vielfalt, Menschlichkeit und Toleranz. Deshalb gefällt der uns so gut: Do bes jot jenoch!"

In der Tat geht es in dem Song insbesondere um die Themen Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Unter anderem singt Rapperin Shirin David etwa: "Für die Meisten bin ich Miss Bauch Beine Po, doch mir selbst sag' ich jeden Tag: 'Bleib einfach Du!'"