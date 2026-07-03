Rolle rückwärts beim WDR: Beliebter Radiosender wird doch anders genannt

Köln - Die Kritik hat gefruchtet! Der WDR verzichtet auf die geplante Namensänderung von Cosmo zu 1 Live Street und will den Sender anders nennen.

Die Kritik an der geplanten Namensänderung von Cosmo scheint beim WDR doch auf Gehör gestoßen zu sein. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Resonanz habe laut der Rundfunkanstalt gezeigt, dass 1Live Street als "diskriminierende Reduzierung vielfältiger migrantischer Lebensrealitäten auf ein einziges, klischeehaft aufgeladenes Bild gelesen werden" könne.

Die Idee für den Namen sei ursprünglich bei der Entwicklung des neuen Programms mit dem musikalischen Schwerpunkt Hip-Hop entstanden, erläuterte der Sender.

Bei einer Publikumsbefragung sei er gut angekommen. Mehr als ein Drittel der Befragten habe dabei eine internationale Biografie gehabt.

"Und trotzdem hätten wir berücksichtigen müssen, dass 'Street' und 'Straße' gesellschaftlich auch mit Marginalisierung, sozialer Benachteiligung und Ausgrenzung verknüpft werden", erklärte der WDR weiter.