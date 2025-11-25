Fusion-Festival: Das Techno-Mekka pausiert

Lärz - Das Fusion-Festival, eines der größten alternativen Musik - und Kulturfestivals Europas in Mecklenburg-Vorpommern , fällt 2027 aus.

Die "Fusion" findet 2026 zum 27. Mal statt. (Archivfoto) © Philip Dulian/dpa

Die Veranstalter kündigten in einem Newsletter an, dass das Festival 2026 und 2028 wie gewohnt auf dem ehemaligen sowjetischen Militärflugplatz in der Mecklenburgischen Seenplatte stattfinden wird.

Das jährlich veranstaltete Fusion-Festival gehört zu den größten Musikfestivals Deutschlands und Europas. Es verbindet Techno, Rock und Pop mit Theater, politischer Bildung und weiteren Kulturangeboten.

Laut den Veranstaltern sei eine Pause "alle fünf Festivals oder spätestens alle zehn Jahre" notwendig, um längere Prozesse oder Baustellen anzugehen und bestimmte Abläufe anzupassen.

Bereits 2017 hatte es nach 20 Jahren ein erstes Fusion-freies Jahr gegeben.