"Die große Weihnachtsshow" im ZDF: Diese Stars sind zu Gast bei Giovanni Zarrella

Köln - " Die große Weihnachtsshow " im ZDF wird in diesem Jahr erstmals von Giovanni Zarrella moderiert. Bei seiner Premiere darf sich der 47-Jährige gleich auf eine ganze Schar hochkarätiger Gäste freuen!

Giovanni Zarrella (47) präsentiert in diesem Jahr erstmals "Die große Weihnachtsshow" im ZDF. © Rolf Vennenbernd/dpa

Mit weihnachtlicher Musik will der Ehemann von Model Jana Ina Zarrella (48) sein Publikum im TV-Studio und vor den heimischen Bildschirmen auf die Adventszeit einstimmen und erhält dabei prominente Unterstützung.

Mega-Stars wie Howard Carpendale (79), die "No Angels", Andreas Gabalier (41), die zwei früheren "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner Beatrice Egli (37) und Alexander Klaws (42) sowie die berühmte Tanzformation "Lord Of The Dance" haben sich angekündigt.

Ausgestrahlt wird die Gala am Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr. Doch nicht nur die Musik steht im Vordergrund: Für die Hilfsorganisationen "Misereor" und "Brot für die Welt" werden zusätzlich Spenden gesammelt.

Im Interview mit dem Sender erklärt der Gastgeber, was die Zuschauer erwarten können: "Ganz viel Wärme und ganz viel Vertrautes. Wir läuten die Weihnachtszeit gemeinsam ein. Und das aber so, wie man es in der Welt auch tun sollte ‒ miteinander", so Zarrella.