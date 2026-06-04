"Rock im Park" so groß wie nie: 80.000 Besucher erwartet

Nürnberg - Zehntausende Musikfans werden ab Freitag wieder drei Tage lang bei "Rock im Park" in Nürnberg feiern. Kurzentschlossene haben in diesem Jahr keine Chance: Das Musikfestival ist komplett ausverkauft.

Besucher von "Rock im Park" können rund 70 Konzerte besuchen, müssen dafür aber tief in die Tasche greifen. © Daniel Karmann/dpa

Etwa 80.000 Besucherinnen und Besucher erwarten die Veranstalter täglich auf dem Gelände, das diesmal so groß ist, wie noch nie. Damit das Open-Air mit rund 70 Konzerten möglichst reibungslos abläuft, muss hinter den Kulissen alles gut organisiert sein.

Das gesamte Festivalgelände mitten in Nürnberg umfasst nach Angaben der Veranstalter etwa 200 Hektar auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände, dem Volksfestplatz und angrenzenden Parks und Parkplätzen.

Der Bereich um die Bühnen mache dabei nur einen kleinen Teil aus, sagte Festivaldirektorin Cathi Krämer. Dazu kämen zahlreiche Campingplätze und Flächen, wo etwa die 100 Schlaf-Busse und 120 Lastwagen der Bands Platz finden.

Hunderte Mitarbeitende sind ihr zufolge seit vier Wochen mit dem Aufbau beschäftigt. Auf dem Gelände haben sie unter anderem 32 Kilometer Zaun aufgestellt, 60 Kilometer Stromkabel und

40.000 Quadratmeter Bodenabdeckungen verlegt.

Allein 90 Gerüstbauer sind damit beschäftigt, die beiden großen Bühnen und sechs Techniktürme zu errichten.