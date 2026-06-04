Unerwartete Neuigkeiten: Ellie Goulding überrascht Fans mit Ankündigung

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Die britische Sängerin Ellie Goulding (39) bringt nach drei Jahren Pause ein neues Musikalbum mit dem Titel "I Know Too Much" auf den Markt.

Von Jennifer Schneider

Los Angeles - Es ist offiziell: Die britische Sängerin Ellie Goulding (39) bringt nach drei Jahren Pause ein neues Musikalbum mit dem Titel "I Know Too Much" auf den Markt.

Ellie Goulding (39) plant im September dieses Jahres die Veröffentlichung eines neuen Albums.
Ellie Goulding (39) plant im September dieses Jahres die Veröffentlichung eines neuen Albums.  © SAMEER AL-DOUMY / AFP

Nach den erfreulichen Baby-News im März folgte nun die nächste Überraschung für ihre Fans. Vor wenigen Stunden postete die "Love Me Like You Do"-Interpretin einen Beitrag auf Social Media mit den Worten: "Mein neues Album – am 4. September gehört es dir".

Wie The Mirror berichtete, habe die 39-Jährige gemeinsam mit dem kanadischen Songwriter Jack Rochon (29) an ihren zahlreichen Singles gearbeitet.

"Wir haben Hunderte von Songs zusammen aufgenommen, und ich habe die Freiheit geliebt, verschiedene Klänge, Gefühle, Gedanken und Erfahrungen zu erkunden. Es fühlte sich sehr harmonisch und ehrlich an", schwärmte sie gegenüber dem Newsportal.

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Bereits am kommenden Freitag erwartet die Fans ein erster Vorgeschmack auf ihr neues Projekt: Sie veröffentlicht den Song "Black Prada Dress", welcher auch auf ihrem kommenden Album enthalten sein wird.

"Er richtet sich gegen diese negative, kritische Stimme, die einen herunterzieht. Und diese Stimme könnte deine eigene, innere Stimme sein", betonte Goulding im Gespräch.

Album soll bei der Verarbeitung ihrer missglückten Ehe helfen

Die Sängerin und der Kunsthändler Caspar Jopling (34, r.) lernten sich 2016 kennen und lieben - 2024 folgte die Trennung.
Die Sängerin und der Kunsthändler Caspar Jopling (34, r.) lernten sich 2016 kennen und lieben - 2024 folgte die Trennung.  © Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie The Mirror bekannt gab, soll das neue Album vor allem die Trennung zwischen ihr und Ex-Mann Caspar Jopling (34) im Jahr 2024 thematisieren. Die 39-Jährige und der Kunsthändler lernten sich vor rund zehn Jahren bei einem gemeinsamen Abendessen mit Freunden kennen.

Es dauerte nicht lang, bis die beiden sich ineinander verliebten. Neben ihrer Verlobung 2018 folgte schließlich die Geburt ihres Sohnes Arthur 2021. Drei Jahre später trennte sich das Paar.

"Als ich meinen Ex-Mann heiratete, dachte ich, es wäre für immer. Das wird nie verschwinden und mich immer begleiten. Es gibt einige Lieder, die für mich notwendig sind, um diese Zeit in meinem Leben anzuerkennen und ihr Respekt zu zollen", betonte die Musikerin.

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Sie machte im Gespräch mit dem Newsportal deutlich, dass ihr Album nicht nur fröhliche Lieder beinhalte. Auch düstere und wütende Singles seien in ihrem Projekt präsent.

Titelfoto: SAMEER AL-DOUMY / AFP

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