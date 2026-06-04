Unerwartete Neuigkeiten: Ellie Goulding überrascht Fans mit Ankündigung

Los Angeles - Es ist offiziell: Die britische Sängerin Ellie Goulding (39) bringt nach drei Jahren Pause ein neues Musikalbum mit dem Titel "I Know Too Much" auf den Markt.

Ellie Goulding (39) plant im September dieses Jahres die Veröffentlichung eines neuen Albums. © SAMEER AL-DOUMY / AFP

Nach den erfreulichen Baby-News im März folgte nun die nächste Überraschung für ihre Fans. Vor wenigen Stunden postete die "Love Me Like You Do"-Interpretin einen Beitrag auf Social Media mit den Worten: "Mein neues Album – am 4. September gehört es dir".

Wie The Mirror berichtete, habe die 39-Jährige gemeinsam mit dem kanadischen Songwriter Jack Rochon (29) an ihren zahlreichen Singles gearbeitet.

"Wir haben Hunderte von Songs zusammen aufgenommen, und ich habe die Freiheit geliebt, verschiedene Klänge, Gefühle, Gedanken und Erfahrungen zu erkunden. Es fühlte sich sehr harmonisch und ehrlich an", schwärmte sie gegenüber dem Newsportal.

Bereits am kommenden Freitag erwartet die Fans ein erster Vorgeschmack auf ihr neues Projekt: Sie veröffentlicht den Song "Black Prada Dress", welcher auch auf ihrem kommenden Album enthalten sein wird.

"Er richtet sich gegen diese negative, kritische Stimme, die einen herunterzieht. Und diese Stimme könnte deine eigene, innere Stimme sein", betonte Goulding im Gespräch.