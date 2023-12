Howard Carpendale macht Schluss: Sänger kündigt das Ende einer Ära an

München - Von wegen "Let's do it again"! Das im Oktober erschienene Album von Howard Carpendale (77) ist nicht nur seine letzte neue Platte, sondern läutet auch das Ende seiner Karriere ein. Denn die zugehörige Tour im kommenden Jahr wird ebenfalls das Ende einer Ära sein.

Fans können beruhigt aufatmen: Howard Carpendale (77) will weiterhin Konzerte geben. © imago/Future Image

So wolle der Sänger nach seinem letzten Konzert in Zürich am 3. Juni 2024 nicht nochmal auf Tour gehen.

Stattdessen wolle er sich auf Konzerte beschränken, gern auch mehrere hintereinander in einer Stadt, wie Carpendale der "SuperIllu" erklärt. So bleibe ihm nicht nur der ganze Reisestress erspart.

Gleichzeitig tue er auch etwas für die Umwelt: "Es ist für das Klima besser, wenn man nicht mit zehn Sattelschleppern durch die Gegend fährt."

Tourauftakt ist am 14. Mai in Zwickau. Nur einen Tag später gastiert der Schlagerstar in Leipzig. Generell wird die Messestadt im kommenden Jahr zu einem Mekka für alle Carpendale-Fans.

Denn im November soll in der Musikalischen Komödie das von Komiker Thomas Hermanns (60) inszenierte Musical "Hello! Again!" mit zahlreichen Hits des 77-Jährigen Premiere feiern.