Sportfreunde-Sänger Brugger findet Älterwerden "befreiend"

München - Sportfreunde-Stiller-Sänger Peter Brugger (53) hadert nicht mit dem Alter. "Es ist echt eine interessante Frage mit dem Älterwerden. Ich fand so die Zeit vor 10, 15 Jahren zum Beispiel viel komplizierter und schwieriger als jetzt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Das Ding ist durch: Peter Brugger (53), Sänger der Band "Sportfreunde Stiller" weiß inzwischen, dass er sich nicht mehr verzweifelt zu den jungen Leuten hinzuzählen muss. © Daniel Karmann/dpa

Damals sei er hin- und hergerissen gewesen zwischen dem "verkrampften Drang, jetzt erwachsen zu sein oder so, ernsthaft zu werden oder so was. Und gleichzeitig schielt man halt immer zu den Jüngeren hin und denkt: Ja, da kann man doch mitmachen und irgendwie gehört man doch auch noch dazu. Und das ist einfach nur peinlich."

Diese Auseinandersetzung sei nun vorbei. "Und das finde ich jetzt ziemlich befreiend. Weil jetzt ist es dermaßen klar: Jetzt haben wir nichts zu tun mit jungen aufstrebenden Künstlern."

Und er fügt an: "Also wir sind es einfach nicht. Jetzt können wir unseren Weg weitergehen, wo auch immer der hinführt. Das finde ich schon ziemlich befreiend."

30 Jahre lang steht Brugger nun schon gemeinsam mit seinen Freunden und Bandkollegen Florian Weber (52) und Rüdiger Linhof (53) auf der Bühne.