"Incubus" live in Hamburg! Die südkalifornischen Rocker sind wieder auf Tour

Hamburg - Die südkalifornische Rockband Incubus sorgte vor allem Anfang der 2000er Jahre für Aufsehen und dürften allen Mittdreißigern dank Songs wie "Drive", "Wish You Were Here" und vielen mehr noch ein Begriff sein. I m Rahmen des " Stadtpark Open Air " spielen sie wieder live in Hamburg.

Incubus-Frontsänger Brandon Boyd (47). Diesen Sommer sind die Südkalifornier wieder live in Deutschland unterwegs. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Incubus, das sind seit der Gründung 1991 Frontsänger Brandon Boyd (47), Gitarrist Mike Einziger (46) und Jose Pasillas II. (47) an den Drums.

Hinzu kamen 1998 Chris Kilmore (50) am Keyboard und als DJ sowie 2003 Ben Kenney (46) am E-Bass. Gavin "DJ Lyfe" Koppel verließ nach drei gemeinsamen Jahren 1998 die Band.

Ihr letztes Studioalbum "8" erschien 2017. 2019 erschien die Single "Into the Summer", 2020 folgten die EP "Trust Fall (Side B)" und das Musikvideo "Our Love".

Trotz ihrer langen Karriere haben Incubus monatlich mehr als 7,1 Millionen Hörer und Hörerinnen auf Spotify und sind demnach nach wie vor nicht in Vergessenheit geraten.

Diesen Sommer sind die Südkalifornier wieder live in Deutschland unterwegs. Bevor sie Hamburg einen Besuch abstatten, spielen sie unter anderem in Berlin und sind ebenfalls beim diesjährigen "Rock am Ring" mit dabei.