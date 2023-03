Stadtpark Open Air Hamburg 2023: Das ist das Programm

Hamburg - Auf der Open-Air-Bühne des Hamburger Stadtparks geben sich seit Jahrzehnten Musikgrößen die Klinke in die Hand. Ob Lady Gaga (36), Bob Dylan (81), Pink (43), James Brown (†76), Eryka Badu (52), Santana (75) oder Herbert Grönemeyer (66) - sie alle waren schon da. Auch 2023 ist wieder ein starkes Line-Up geplant.

Spielt diesen Sommer beim Open Air im Hamburger Stadtpark. Sänger Johannes Oerding (41). © Christian Charisius/dpa

Das Hamburger Stadtpark Open Air hat in den vergangenen Jahren immer wieder musikalische Stars in die Hansestadt gelockt. Auch 2023 stehen zwischen Mai und September viele namhafte internationale Künstler auf dem Programm.

So werden unter anderem The Black Keys, Ava Max (29), Hollywood Vampires, Jack Johnson (47), OneRepublic, Mike + The Mechanics und die Rock-Klassiker Deep Purple erwartet.

Aber auch bei den deutschen Acts kann sich das Line-up des Open-Airs sehen lassen. Auftreten werden unter anderem Tocotronic, Johannes Oerding (41), Philipp Poisel (39), Revolverheld, Silbermond, In Extremo, Nena (62) und natürlich auch Lotto King Karl (56). Der Musiker und seine Band gehören seit Jahren traditionell zum Programm. Auch Helge Schneider (67) gibt sich erneut die Ehre. Zudem wird Olli Dittrich (66) als "Dittsche" auf der Bühne stehen.

Das Stadtpark Open Air gilt als eine der schönsten und grünsten Freiluftbühnen.