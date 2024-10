Isolation Berlin live in Neukölln: Intimes Akustik-Konzert im Plattenladen

Berlin - Heimeliges Akustik-Konzert mit Wohnzimmer-Atmosphäre: Isolation Berlin um Sänger Tobias Bamborschke haben am Freitag mit "Electronic Babies" ein neues Album veröffentlicht. Zu diesem Anlass spielten sie am Abend eine exklusive Album-Release-Show.

In der Neuköllner Karl-Marx-Straße eröffnete Rough Trade seine erste Filiale in Europa. © Denis Zielke/TAG24

Erwartungsgemäß war das Konzert bereits ausverkauft. Im Vorfeld waren einige Karten auch verlost worden.

So trat das Szene-Publikum bei Bibber-Temperaturen den Gang zum "Kalle Neukölln" in der Karl-Marx-Straße an, wo früher der Konsumtempel von Galeria Karstadt Kaufhof stand. Dort eröffnete im April dieses Jahres der legendäre Londoner Plattenladen "Rough Trade" sein erstes Geschäft in Europa auf 270 Quadratmetern.

Brexit lässt grüßen, wie auch Managing Director Curt Keplin die Entscheidung begründete. In Zeiten des Vinyl-Booms aber eine folgerichtige Entscheidung.

Schweifen wir aber nicht weiter ab: Isolation Berlin also, die nach dreijähriger Pause ihr viertes Album vorlegen.

Die gefeierte Indie-Band besteht neben Frontmann und Gitarrist Bamborschke aus Max Bauer (Gitarre, Orgel), David Specht (Bass) und Simeon Cöster (Schlagzeug). Der junge Musiker und Präzisionslakoniker verhandelt in seinen poetischen Texten düstere Themen wie Angst, Sehnsucht, Verzweiflung, Wut und Selbstfindung, in denen sich mittlerweile vermehrt ein Fünkchen Hoffnung findet - ein Augenzwinkern auch. Anarcho-Humor eben. Später sollte ein junger Mann neben mir sagen: "So traurig finde ich die Lyrics gar nicht."