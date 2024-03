Premiere der ARD-Serie "Kafka": "Um einiges dankbarer als Hitler zu spielen"

"Ich glaube, ich habe es durch die Schule und meinem Vater mitbekommen. Es stand immer Kafka im Regal", so der Lyriker und eifriger Leser. "Seine Art zu schreiben hat mich immer sehr inspiriert. Diese Absurdität, Humor ohne Albernheit im Düsteren mit einer tiefen Zerrissenheit, das versuche auch ich in meinen Texten."

So auch mit Tobias Bamborschke, Sänger und Texter der Band Isolation Berlin . Wie er verrät, hat Kafka auch Einfluss auf seine Arbeiten.

V.l.n.r.: David Kross (33, Max Brod), Liv Lisa Fries (33, Milena Jesenská) und Joel Basman (34, Franz Kafka) posieren im Urania Berlin für Fotos. © FISCHERPRESS

Bamborschke, 1988 in Köln geboren und in Berlin aufgewachsen, verkörpert die Rolle des böhmischen Schriftstellers Oskar Baum, die er als sehr spannend empfunden habe. "Er hat so etwas ganz Liebevolles, aber auch Zynisches, Bissiges, das hat mich sehr gereizt", erklärt der Sänger.

Wieder die Treppen herunter. Wo gerade noch Blitzlichtgewitter herrschte, steht Joel Basman (34) nun vor der Fotowand Rede und Antwort.

Der Schweizer spielt Franz Kafka und konnte sich gut mit der Rolle identifizieren, "weil er fand, Menschen sind lustig, aber echt ein bisschen kacke", lacht der 34-Jährige und rät zum Verständnis seiner Aussage, Nachrichten zu schauen. Für Basman habe der weltweit meistgelesene deutschsprachige Autor auch heute noch Relevanz.

"Der Regisseur David Schalko hat es gesagt: 'Er war nicht prophetisch, er ist zeitlos'", sagt Basman und er setzt fort: "Dass du aufwachst und dich in deiner Haut nicht wohlfühlst, dass du verhaftet wirst und nicht weißt wieso, dass du durch eine Tür nicht durchkommst, auch wenn du eigentlich durch könntest, aber die Machtposition ausgenutzt wird."

Und er gibt zu verstehen: "Ich werde die politischen Themen nicht nennen, aber sie passen."