Element of Crime in Berlin: Dunkle Wolken über der Zitadelle Spandau

Berlin - Grandioser Abschluss von fünf Berlin-Konzerten in Folge: Element of Crime spielten in der Zitadelle Spandau auf und lieferten getreu des ersten Songs des neuen Albums "Unscharf mit Katze" keine Lösung, dafür Lieder. Alles andere wäre auch langweiliger Stadion-Rock. Eine Konzertkritik.

Kein Dampfplauderer, sondern voll fröhlichem Schwermut: Sven Regener (62) bei einem Konzert in Berlin. © Christophe Gateau/dpa

Der Auftritt der Großmeister der Melancholie stand unter keinem guten Stern. Das ganze Ding wäre wörtlich ins Wasser gefallen, oder genauer gesagt: hätte wie ein begossener Pudel geendet.

"Der Nächste, der mich fragt, was geht, verliert, dunkle Wolke über mir", sang Sven Regener (62) einmal. Und in einem anderen Song "Bitter schmeckt der Rauch, ein Gewitter kommt auf". Dazu sollte es, Gott erfolgreich getrommelt, nicht kommen. Das Grummeln und Krachen blieb aus. Dafür lief die Band wie ein Uhrwerk.

Mehr als überpünktlich betraten Element of Crime die Bühne und Regener verkündete später in seiner knorrig-warmherzigen Art: "Es wird ein Film über uns gedreht." So ein Film, sicher, geht nicht ohne Potpourri aus illustren Figuren. Tobias Bamborschke von Isolation Berlin sang, wie auf dem aktuellen Album, bei "Dann kommst du wieder" mit.

Selten sahen sich gediegenes Publikum und gestandene Punks so stark verbunden. Wirklich "stark", um Regeners Schlachtruf zu bemühen. So kann's auch gehen. In Spandau, in Kreuzberg.

Dabei tauschte er schon vor Äonen den Stadtteil der Lumpen-Boheme gegen der Prenzlberger Bionade-Biedermeier ein. Das tut das der Authentizität des Rumpel-Rocks mit seinem spröden Charme, der feinsinnigen Poesie und der schnoddrig-witzigen Attitüde keinen Abbruch.