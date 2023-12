James Blunt, Taylor Swift, Apache 207: Diese Konzerte erwarten Euch 2024 in Hamburg!

Die Barclays Arena startet theatral und noch dazu mit einer echten Weltpremiere ins neue Jahr: Am 2. Februar wird eine Neuinszenierung der Verdi-Oper "Aida" 8000 Zuschauer und Zuschauerinnen auf eine Reise in das Alte Ägypten mitnehmen.

Der Rapper und Sänger Apache 207 (26) kommt im Juni für gleich zwei Termine in die Barclays Arena. © Hannes P. Albert/dpa

Zum Stadtpark Open Air kommen 2024 unter anderem Lena (3. Juni), Alice Cooper (12. Juni), Pur (27.+28. Juli) und Finch (25.+26. Juli+1. August).

In der Elbphilharmonie ist am 12. Januar der Superstar James Arthur Headliner beim Charity-Konzert "Channel Aid", am 6. März gibt es einen Klavierabend mit Lang Lang, am 27. März steht Annett Louisan im Großen Saal auf der Bühne.

Wer von James Arthur nicht genug kriegt, kann ihn auch noch mal in der Sporthalle Hamburg (26. Januar) sehen.

Dazu gesellen sich die Giant Rooks (22. Februar), Paula Hartmann (8. Mai), Nina Chuba (15. Mai) und Nena (17. Oktober).