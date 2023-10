"Scooter"-Frontmann H.P. Baxxter und seine Studentin haben sich verlobt

In Schottland stellte der 59-Jährige seiner Angebeteten die Frage aller Fragen. Baxxter zu " BILD ": "Wir waren ganz romantisch mit einem Rolls-Royce-Oldtimer in den Highlands unterwegs, waren auf der Isle of Skye-Insel. Da habe ich dann um Saras Hand angehalten."

Die satten 37 Jahre Altersunterschied scheinen weder den "Scooter"-Frontmann noch die hübsche Studentin zu stören - für Baxxter ist es auch nicht das erste Mal, dass seine Freundin deutlich jünger ist als er.

Erst im Winter 2021 war die Beziehung mit dem mehr als 28 Jahre jüngeren Model Lysann Geller (30) in die Brüche gegangen. Während sich die Blondine anschließend nach New York verzog, wohnte der 59-Jährige plötzlich wieder allein in seiner 400-Quadratmeter-Villa am Hamburger Stadtrand.

Offenbar hat der Sänger, der bereits zweimal verheiratet war, jetzt aber sein Glück gefunden.