"Jennifer-Lopez-Effekt": Maite Kelly unterbricht ihr Konzert und macht dann DAS
Köln - Maite Kelly (46) tourt derzeit durch Deutschland. Bei einem ihrer Konzerte sorgte die Sängerin jetzt für eine kuriose Unterbrechung. Ihre Fans feiern sie dafür.
Während der europaweiten Hitzepeitsche Ende Juni blieben auch die hiesigen Eventhallen nicht vor den hohen Temperaturen verschont. Teilweise musste Maite bei über 40 Grad ihr Programm durchziehen. Im Publikum herrschten ähnliche Bedingungen.
Genau das führte allerdings auch zu einem sehr ungewöhnlichen Moment. Während eines Auftritts wurde vor der Sängerin kurzerhand ein Ventilator aufgestellt, um für Abkühlung zu sorgen. Mit wehenden Haaren performte Kelly zunächst ihren Song weiter, dann brach sie mittendrin plötzlich ab.
Anstatt weiterzusingen, erklärte sie gegenüber ihrer Tourmanagerin: "Wir müssen den Leuten auch was geben." Anschließend nahm die 46-Jährige den Windbläser in die eigenen Hände und drehte ihn spontan ihren Fans entgegen.
Den besonderen Augenblick teilte Maite erst jetzt auf Instagram mit ihren Fans. Dazu schrieb sie scherzhaft: "Der Jennifer-Lopez-Effekt bei 40 Grad in der Halle." Wann und wo sich das Schauspiel zutrug, verriet sie nicht.
Sängerin Maite Kelly von Fans für ihre Fürsorge gefeiert
Bei ihrer Community stößt die spontane Unterbrechung auf großen Anklang. Es sei "nicht selbstverständlich", dass sich ein Künstler während eines Konzerts so rührend um das Wohl seines Publikums kümmert, lobte eine Userin.
"Tolle, tolle Frau und das Herz auf dem rechten Fleck. Danke, dass Sie so sind, wie Sie sind", schwärmte ein anderer Kelly-Sympathisant. Trotz ihres Mega-Erfolgs sei die gebürtige West-Berlinerin "immer auf dem Boden geblieben".
Maite befindet sich derzeit mit ihrer Tour "Maite Kelly & Band - Live 2026 - Schlagerherz & Flower-Power" auf der Bühne. Zwischen dem 27. Juni und dem 12. Juli 2026 stehen mehrere Konzerte in verschiedenen Städten auf dem Programm.
Aufgrund der hohen Nachfrage sind bereits sechs Zusatzkonzerte im November und Dezember angekündigt. Im März 2027 geht die Sängerin unter dem Motto "Unverschämt Kelly" dann erneut auf große Arena-Tour.
Titelfoto: Joerg Carstensen/dpa