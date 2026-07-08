"Jennifer-Lopez-Effekt": Maite Kelly unterbricht ihr Konzert und macht dann DAS

Köln - Maite Kelly (46) tourt derzeit durch Deutschland. Bei einem ihrer Konzerte sorgte die Sängerin jetzt für eine kuriose Unterbrechung. Ihre Fans feiern sie dafür.

Schlagersängerin Maite Kelly (46) rockt derzeit wieder die Bühnen des Landes. (Symbolbild) © Joerg Carstensen/dpa

Während der europaweiten Hitzepeitsche Ende Juni blieben auch die hiesigen Eventhallen nicht vor den hohen Temperaturen verschont. Teilweise musste Maite bei über 40 Grad ihr Programm durchziehen. Im Publikum herrschten ähnliche Bedingungen.

Genau das führte allerdings auch zu einem sehr ungewöhnlichen Moment. Während eines Auftritts wurde vor der Sängerin kurzerhand ein Ventilator aufgestellt, um für Abkühlung zu sorgen. Mit wehenden Haaren performte Kelly zunächst ihren Song weiter, dann brach sie mittendrin plötzlich ab.

Anstatt weiterzusingen, erklärte sie gegenüber ihrer Tourmanagerin: "Wir müssen den Leuten auch was geben." Anschließend nahm die 46-Jährige den Windbläser in die eigenen Hände und drehte ihn spontan ihren Fans entgegen.

Den besonderen Augenblick teilte Maite erst jetzt auf Instagram mit ihren Fans. Dazu schrieb sie scherzhaft: "Der Jennifer-Lopez-Effekt bei 40 Grad in der Halle." Wann und wo sich das Schauspiel zutrug, verriet sie nicht.