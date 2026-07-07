Drama um Gabriel Kelly: Sänger sagt unter Tränen die ganze Tournee ab
Bonn - Mit dem Schwung aus seinem "Let's Dance"-Sieg wollte Musiker Gabriel Kelly (25) seine Solo-Karriere ankurbeln. Jetzt die Hiobsbotschaft: Die geplante Tour ist abgesagt!
An der Seite von Profitänzerin Malika Dzumaev (35) überzeugte der Sohn von Angelo Kelly (44) vor zwei Jahren nicht nur die Fachjury rund um Joachim Llambi (61), sondern vor allem auch das RTL-Publikum vor den Bildschirmen.
Mit der neu gewonnenen Bekanntheit und Beliebtheit sollte es im September 2026 auf die große Bühne gehen. Doch zwei Jahre sind in der heutigen Zeit eine Ewigkeit und das Interesse flugs verflogen. Zu wenige Tickets wurden verkauft.
Der Traum von der eigenen Tour ist damit vorerst geplatzt. "Ich kriege es einfach nicht hin, und ich will es nicht wahrhaben", gestand Gabriel in einer emotionalen Video-Botschaft auf seinem offiziellen Instagram-Kanal.
Mit Tränen in den Augen und sichtlich mitgenommen erklärte er seinen treuen Fans, wie schwer ihm die Absage gefallen sei. Er habe bereits mitten in den Proben gesteckt. Auch die Setlist sei fertig gewesen.
TV-Ruhm und Social-Media-Reichweite kein Garant für Ticketverkäufe
"Es fühlt sich einfach richtig beschissen an", gab er in dem Clip weitere Einblicke in sein Seelenleben. Sein Ziel, auf der großen Bühne zu stehen, möchte der gebürtige Kölner mit irischen Wurzeln aber noch nicht aufgeben.
Gabriel hat sogar schon einen konkreten Plan. "Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich irgendwo eine andere", gibt sich der 25-Jährige optimistisch. Jetzt will er in den kommenden Jahren erst einmal vermehrt auf Festivals auftreten, um sich ein Live-Publikum aufzubauen.
Auch der Promi-Spross hat erkannt, dass sein großartiger TV-Erfolg und eine enorme Social-Media-Reichweite nicht automatisch dafür sorgen, dass die Menschen sich um Tickets für seine Konzerte reißen. Für ihn sei der Rückschlag dahingehend eine wichtige Lektion gewesen.
Kelly-Fans, die bereits Karten für die abgesagten Shows erworben haben, sollen sich an die jeweiligen Ticketanbieter wenden. Ein Konzert blieb von der Tour-Absage allerdings verschont: Gabriels Homecoming-Konzert am 19. September in Rostock findet planmäßig statt.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa