Drama um Gabriel Kelly: Sänger sagt unter Tränen die ganze Tournee ab

Bonn - Mit dem Schwung aus seinem " Let's Dance "-Sieg wollte Musiker Gabriel Kelly (25) seine Solo-Karriere ankurbeln. Jetzt die Hiobsbotschaft: Die geplante Tour ist abgesagt!

In der "Let's Dance"-Staffel 2024 trat Gabriel Kelly (25) an der Seite von Profitänzerin Malika Dzumaev (35) an. © Rolf Vennenbernd/dpa

An der Seite von Profitänzerin Malika Dzumaev (35) überzeugte der Sohn von Angelo Kelly (44) vor zwei Jahren nicht nur die Fachjury rund um Joachim Llambi (61), sondern vor allem auch das RTL-Publikum vor den Bildschirmen.

Mit der neu gewonnenen Bekanntheit und Beliebtheit sollte es im September 2026 auf die große Bühne gehen. Doch zwei Jahre sind in der heutigen Zeit eine Ewigkeit und das Interesse flugs verflogen. Zu wenige Tickets wurden verkauft.

Der Traum von der eigenen Tour ist damit vorerst geplatzt. "Ich kriege es einfach nicht hin, und ich will es nicht wahrhaben", gestand Gabriel in einer emotionalen Video-Botschaft auf seinem offiziellen Instagram-Kanal.

Mit Tränen in den Augen und sichtlich mitgenommen erklärte er seinen treuen Fans, wie schwer ihm die Absage gefallen sei. Er habe bereits mitten in den Proben gesteckt. Auch die Setlist sei fertig gewesen.