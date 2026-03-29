Kapelle Petra begeistern mit Wehmut und Witz im Columbia-Theater Berlin

Berlin - Mit einer Mischung aus augenzwinkerndem Humor, eingängigen Melodien und emotional-nostalgischen Momenten hat die Kapelle Petra aus Hamm ( NRW ) zum Jubiläum das Publikum begeistert. Es war eine Zeitreise durch 30 Jahre Bandgeschichte.

Die Band brachte das Publikum, schnell auf Betriebstemperatur. Bühnenskulptur Timo "Gazelle" Sprenger (M.) heizte es direkt zu Beginn ein. © Denis Zielke/TAG24

Über zwei Stunden lang und mit 30 Songs aus ihren acht Studioalben im Gepäck feierte die Band gemeinsam mit ihren Fans einen Abend. Es gab hymnischen Indie-Rock voller ironisch gebrochener Alltagsbeobachtung,Punk-Attitüde Melancholie und WItz auf die Ohren.

Das Columbia-Theater war am Samstagabend proppenvoll, das Publikum bunt gemischt. Da standen sie, die Studienrätin im Leo-Look und Doc-Martens neben den Punks im "Dritte Wahl"- oder "Ruhrpott Rodeo"-Shirt. Eltern brachten ihre Kinder mit, die offenkundig schon früh mit dem Hamburger Independent-Label "Grand Hotel van Cleef" musikalisch sozialisiert werden.

Um kurz nach 20 Uhr betraten Sänger und Gitarrist Guido Scholz (genannt "Opa"), Bassist Rainer "Der tägliche Siepe" Siepmann, Schlagzeuger Markus "F*cken" Schmidt unter frenetischen Applaus die Bühne. Verstärkt wird die Band live durch Bühnenskulptur Timo "Gazelle" Sprenger und Multiinstrmentalist Ole Obering Bühnenskulptur.

"Wir sind zum fünften oder achten Mal in Berlin, aber so viele Menschen waren noch nie auf einem Petra-Konzert", rief Scholz in die Menge. Die ersten Takte von "Befund" wurden von lautstarkem Jubel begleitet, schnell entwickelte sich eine dichte Atmosphäre im Saal. Viele Besucher waren textsicher, wippten mit emporgereckten Armen im Takt der Musik mit, der Boden bebte, manche schwenkten Flaggen.

"Wir haben keinen Support, keine Vorband, dafür ein langes Set", versprach Scholz - und versprach nicht zu viel. Es war ein Parforceritt durch 30 Jahre Bandgeschichte. Alles begann während einer Studenten-Kneipentour durch Münster 1996, als sie spontan beschlossen: "Wir gründen jetzt eine Band - und die heißt Petra."