Level-up für die Liebe: Rapper Finch lernte seine Freundin durch Pokémon GO kennen

Koh Phangan (Thailand) - Seit Kurzem ist offiziell: Finch ist wieder vergeben. Wie sich die beiden kennengelernt haben, blieb zunächst ein Rätsel – bis jetzt.

Rapper Finch (35) macht sein Liebesglück nach anfänglicher Zurückhaltung nun öffentlich. (Archivfoto) © Christoph Soeder/dpa

Der Rapper gönnt sich aktuell eine Auszeit in Thailand, wo er auf unbestimmte Zeit bleibt. Wie lange genau, lässt der 35-Jährige offen.

Privat hielt sich der Musiker aus Frankfurt (Oder) bisher eher bedeckt. Abgesehen davon, dass er Vater einer Tochter ist, war über sein Liebesleben kaum etwas bekannt.

Inzwischen ist jedoch klar, wer die Frau an seiner Seite ist – und auch ihre Kennenlerngeschichte sorgt für Aufmerksamkeit.

Denn die ist alles andere als gewöhnlich: Nils Wehowsky, wie Finch mit bürgerlichem Namen heißt, verriet, dass er seine Freundin über das Mobile Game Pokémon GO kennengelernt hat.

Laut einem Instagram-Post dem Deutschrap-Newsportal raptastisch griff seine heutige Freundin eine Arena an, die er zuvor besetzt hatte. Beim Verteidigen seines Reviers kamen sich die beiden schließlich näher.