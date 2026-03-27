1-2-3 Techno: Alex Christensen bringt die 90er zurück nach Leipzig

Leipzig - Die 90er sind untrennbar mit dem Eurodance verbunden. Einer der wichtigsten Produzenten und Musiker dieser Zeit ist ohne Frage Alex Christensen (58). Am Donnerstagabend war der Hamburger zusammen mit dem Berlin Orchestra in der Leipziger Quarterback Immobilien Arena zu Gast.

Alex Christensen (58) trat am Donnerstag in der Quarterback Arena auf. © Christian Grube

Mit Projekten wie U96 und dem Welthit "Das Boot" prägte er den Sound einer ganzen Generation – ein Einfluss, der bis heute in der elektronischen Musik spürbar ist. Seit einigen Jahren hat Christensen nun seine Nische in der Kombination von Elektro und Klassik gefunden.

Gut 1500 Zuschauer kamen, um sich 30 Jahre in die Vergangenheit beamen zu lassen, und feierten Christensen frenetisch. Ohne Umschweife wurde mit einem Hitprogramm losgelegt, das seinesgleichen sucht.

Ob Scatman John, ATC mit "Around the World", "Freed from Desire" oder Songs von Gigi D’Agostino – das Berlin Orchestra brachte die Stimmung der 90er perfekt rüber.

Wie viel davon tatsächlich live von der Bühne kam oder als Backingtrack vom Band eingespielt wurde, ließ sich dabei nicht eindeutig feststellen.