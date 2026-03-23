Allerletzte Tour: Fanta 4 kündigt Zusatzkonzerte an, "damit niemand leer ausgeht"

Stuttgart - Die Fantastischen Vier kosten ihren Abschied ordentlich aus und bieten auf ihrer angekündigten letzten Tour angesichts zahlreicher ausverkaufter Shows weitere Sommerkonzerte an.

Mit neun Zusatzterminen wollen die Fanta Vier-Mitglieder ihre Fans glücklich machen. © Uli Deck/dpa

Für die ersten Termine der Tour über die Open-Air-Locations seien die Karten enorm schnell verkauft worden, teilte der Veranstalter Semmel Concerts in Berlin mit. Deshalb lege die Band mit neun weiteren Terminen nach - "damit niemand leer ausgeht", wie es Fanta Vier-Sänger Michi Beck formuliert.

Vor den Sommerkonzerten 2027 gibt es eine Arenatour, die Mitte Dezember diesen Jahres losgeht und bislang bis Februar 2027 geplant ist. Die Open-Air-Saison startet Mitte Juni nächsten Jahres.

Neben den bekannten Terminen folgen nach Zusatzterminen Ende Februar 2027 in der Wiener Stadthalle und der Freilichtbühne Loreley nun weitere Open-Air-Stationen in Tannenhausen/Aurich, Luxemburg und Konstanz, Dortmund, Rosenheim und Neu-Ulm, Lingen, Heilbronn und St. Wendel.

Auf seiner letzten langen Tour unter dem Titel "Der letzte Bus" will das einst in Stuttgart gegründete Quartett mindestens 18 Monate unterwegs sein und "möglichst an allen Haltestellen Station machen, die die Band schon einmal besucht hat".

Unklar bleibt, ob die Gruppe nach dem Finale für gemeinsame Tourneen wieder bei einzelnen Konzerten auftritt oder ein Album produziert.