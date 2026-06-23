Konzert in der Waldbühne: Nick Cave & The Bad Seeds spielen in Berlin

Berlin - Eine der markantesten Stimmen der internationalen Rockmusik kommt nach Berlin : Nick Cave & The Bad Seeds spielen am 30. Juni 2026 in der Waldbühne.

Nick Caves (68) Konzert sind bekannt für ihre intensive Energie, dem engen Kontakt zum Publikum und zeichnen sich durch eine gottesdienstähnliche Atmosphäre aus. © Ricardo Rubio/Europa Press/dpa

Vereinzelt sind noch Karten ab 83,40 Euro exklusiv bei Eventim verfügbar, jedoch nicht mehr in allen Kategorien.

Nick Cave (68) steht seit mehr als vier Jahrzehnten für eine Verbindung aus düsterem Rock, poetischem Songwriting und intensiven Bühnenauftritten.

Einem breiteren Publikum wurde der Singer-Songwriter spätestens 1995 bekannt, als er mit Popstar Kylie Minogue (58) das Duett "Where the Wild Roses Grow" sang.

Der australische Musiker gründete die Bad Seeds 1983 nach dem Ende seiner früheren Band The Birthday Party. Seitdem entwickelte sich die Formation zu einer der einflussreichsten Bands zwischen Alternative Rock, Blues, Gospel und literarisch geprägtem Songwriting.

Die Gruppe veröffentlichte bislang 18 Studioalben, zuletzt erschien 2024 das Album "Wild God". Sein künstlerisches Werk reicht jedoch weit über die Musik hinaus.

Bei dem Berliner Open-Air-Auftritt können Fans voraussichtlich Songs aus der mehr als 40-jährigen Geschichte der Band ebenso erwarten wie Stücke des aktuellen Albums. Zuletzt trat Cave 2022 in der Waldbühne auf.