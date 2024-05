Allergische Reaktion! Howard Carpendale muss Konzerte absagen

Sänger Howand Carpendale (78) wird von einem grippalen Infekt, samt allergischer Reaktion ausgebremst. © Britta Pedersen/dpa

"Wir arbeiten mit Hochdruck an Ersatzterminen und werden diese umgehend bekanntgeben, sobald sie feststehen."

Ursprünglich sollte Carpendale den Angaben zufolge im Rahmen seiner Tour "Let's Do It Again" an diesem Sonntag (19. Mai) in Wien und am Dienstag (21. Mai) in Nürnberg auftreten.

Er wisse, was die Entscheidung für seine Fans bedeute, die sich bereits auf die beiden Konzerte gefreut hätten, hieß es weiter.

"Aber es wäre unvernünftig gewesen, wenn ich jetzt durchziehen würde. Umso mehr freue ich mich auf die weiteren Termine, die wir dann mit voller Kraft spielen werden."