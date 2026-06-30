Nach Stadion-Konzert in Dresden: Kraftklub entert Arnhold-Bad außerhalb der Öffnungszeiten

Dresden - Während die Temperaturen am Samstag an der 40-Grad-Marke kratzten, heizten Kraftklub den Fans im Rudolf-Harbig-Stadion ein . Ein gigantisches Spektakel vor mehr als 30.000 Zuschauern. Außergewöhnlich: Danach hüpften die Chemnitzer Bandmitglieder ordentlich nass geschwitzt erst einmal ins Außenbecken des Georg-Arnhold-Bades.

Selbst bei 40 Grad trugen Sänger Felix Kummer (37) und Co. noch Jacken. © Robert Michael/dpa

Ja, das haben schon die Toten Hosen vorgemacht: Im Juni 2018 waren die Punkrocker nach ihrem Konzert im Stadion ins benachbarte Freibad gestiegen - allerdings unerlaubt.

Eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch war die Folge. Die Musiker entgingen den Ermittlungen, indem Sänger Campino kurzerhand 5000 Euro für die Bäderbetriebe spendete.

Doch diesmal lief alles anders, weiß Bäder-Sprecher Lars Kühl (50): "Sie haben vorher einen Antrag gestellt und es war alles abgesprochen." Also machte die fünfköpfige Band um Sänger Felix Kummer (37) noch in weißen Tour-Outfits kurzerhand Köpper ins Becken.

Damit nach dem schweißtreibenden Konzert nicht doch einer untergeht, "war Personal vor Ort, das alles abgesichert hat", erklärt Kühl.