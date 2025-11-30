Spontan-Konzert: Kraftklub überrascht Vierseitenhof-Besitzer im Vogtland

Chemnitz/Rosenbach/Vogtl. - Am Freitag veröffentlichte die Chemnitzer Band "Kraftklub" ihr neues Album "Sterben in Karl-Marx-Stadt" . Passend zum Release touren die Jungs durch Deutschland und geben Spontan-Konzerte. Ihren ersten Auftritt hatten die Chemnitzer in einem urigen Vierseitenhof im Vogtland - dieser verwandelte sich am Samstag in eine wilde Party-Meile.

"Kraftklub" tourt gerade mit Spontan-Konzerten durch Deutschland. Erster Halt war ein Vierseitenhof im Vogtland. © Sascha Ditscher/dpa

Auf Instagram und Co. kündigte "Kraftklub" die Promotour an. Passend zu ihrem neuen Album hatten sich die Chemnitzer Jungs vor einen Leichenwagen gestellt und versprachen: "Wir kommen die nächsten Tage zu euch!"



Zahlreiche Fans bewarben sich mit einem Video. Auch Oskar mit seinem "Bierseitenhof" im Rosenbacher Ortsteil Drochaus. Er versprach eine große Partylocation und ein Freibier für jeden, der reinkommt.



Das ließ sich Kraftklub nicht zweimal sagen. "Früh hab ich den Anruf bekommen, dass die Band vorbeikommt", erzählte Oskar in einem Instagram-Video. Die Bühne wurde aufgebaut, Kabel verlegt und Bier bereitgestellt.

Am Abend startete das Spontan-Konzert. Dutzende Fans gingen zu den neuen "Kraftklub"-Songs ab, aber auch zu den Klassikern wie "Songs für Liam".

"Es waren wirklich die verrücktesten 24 Stunden jemals", sagt Oskar. Auch die Fans berichten auf Instagram und Co. von einem legendären Abend.