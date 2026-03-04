Kraftklub ist wieder auf Tour und lässt Sachsen aus - Dafür spielt ein 17-Jähriger aus Leipzig im Vorprogramm
Leipzig - Kraftklub ist seit Jahren deutschlandweit bekannt und feiert große musikalische Erfolge. Seit Dienstag sind die Chemnitzer wieder auf Tour, Termine in Sachsen sucht man aber erst mal vergeblich.
Erster Stopp der "Sterben in Karl-Marx-Stadt"-Tour war am Dienstagabend in Schwerin. Am Mittwochabend steht ein Auftritt in Münster an.
Bis Ende März ist Kraftklub durch ganz Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz unterwegs. Ein Konzert in Sachsen steht aber nicht auf dem Plan und das, obwohl die fünf Männer von dort kommen.
Dafür haben sie sich Verstärkung aus dem eigenen Bundesland geholt: Der Leipziger Rapper Yung Pepp (17) begleitet Kraftklub bei fünf Shows und tritt als Voract auf.
Der 17-jährige Pepe, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, schreibt Texte über sein Leben, das Erwachsenwerden, den Alltag in Leipzig und auch über politische Themen. In einigen seiner Songs positioniert er sich klar gegen Rechts und prangert Missstände an.
Das passt zu Kraftklub, die sich seit Jahren sowohl in ihren Liedern als auch auf der Bühne immer wieder klar gegen Rechtsextremismus aussprechen und auch aktuelle politische Themen ansprechen und kritisieren.
Bei ihrem Konzert in Schwerin sagte Frontsänger Felix Kummer (36) unter anderem: "Wenn du ein Problem hast mit Transmenschen, wenn du ein Problem hast mit queeren Leuten, wenn du ein Problem hast mit Ausländern, dann kannst du dich gerne verpissen".
Yung Pepp geht noch zur Schule und spielt nebenbei auf großen Festivals
Yung Pepp hat seinen ersten Song mit 13 Jahren veröffentlicht. Mit 16 Jahren veröffentlichte er seine Single "Junge Träume aus Gold", die in der Szene Aufmerksamkeit erweckte und den jungen Musiker auf das Radar spülte.
Es folgten eigene Konzerte, kleine Touren und ein Auftritt beim "Splash"-Festival im Sommer 2025.
Im Vorprogramm von Kraftklub zu stehen, dürfte aber ein Höhepunkt in seiner noch jungen Karriere sein. Pepe begleitet die Band nach Erfurt, Stuttgart, Nürnberg, Freiburg und auch in die Schweiz zum Konzert in Zürich. Fast alle Shows sind ausverkauft.
Wenn der 17-Jährige nicht gerade tourt, besucht er eine Berufsschule. In diesem Sommer steht er im Line-Up des "Highfield"-Festivals in der Nähe von Leipzig.
Kraftklub hat im November 2025 ihr fünftes Studioalbum "Sterben in Karl-Marx-Stadt" veröffentlicht und erreichte damit Platz 1 der Albumcharts. Im Sommer spielt die Band dann noch einige Open-Air-Konzerte und Festivals.
Da steht Sachsen dann auf dem Plan mit einem ausverkauften Konzert im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden oder beim "Highfield"-Festival.
Titelfoto: Bildmontage: Sascha Ditscher/dpa; Lutz Brose