Kraftklub gibt spontanes Konzert am Erfurter Domplatz

Erfurt - Am Samstagvormittag spielte die Band " Kraftklub " ein spontanes Konzert in der Nähe des Erfurter Domplatzes.

Die Band spielte aus der Straßenbahn heraus ein etwa einstündiges Konzert. © Marie Pohland

Nachdem die Band in der vergangenen Woche auf Instagram dazu aufgerufen hatte, sich für ein spontanes Konzert zu bewerben, reisten sie bereits am Freitagabend an.

Hier ließ sich die Band vor dem Club "Kulturzentrum Engelsburg" filmen und teilte mit, dass sie wegen fehlender Gästelistenplätze leider nicht an der Party teilhaben konnten, die speziell dem Album-Release gewidmet war.

Am Samstagvormittag veröffentlichte die EVAG (Erfurter Verkehrsbetriebe AG) schließlich eine Instagram-Story, in der es hieß: "Wir ALLE treffen uns 11:15 Uhr am Domplatz. PS: @kraftklub kommt auch."

Die EVAG hatte sich bereits eine Woche zuvor neben vielen anderen ebenfalls für ein spontanes Konzert via Instagram beworben.