Kraftklub gibt spontanes Konzert am Erfurter Domplatz
Erfurt - Am Samstagvormittag spielte die Band "Kraftklub" ein spontanes Konzert in der Nähe des Erfurter Domplatzes.
Nachdem die Band in der vergangenen Woche auf Instagram dazu aufgerufen hatte, sich für ein spontanes Konzert zu bewerben, reisten sie bereits am Freitagabend an.
Hier ließ sich die Band vor dem Club "Kulturzentrum Engelsburg" filmen und teilte mit, dass sie wegen fehlender Gästelistenplätze leider nicht an der Party teilhaben konnten, die speziell dem Album-Release gewidmet war.
Am Samstagvormittag veröffentlichte die EVAG (Erfurter Verkehrsbetriebe AG) schließlich eine Instagram-Story, in der es hieß: "Wir ALLE treffen uns 11:15 Uhr am Domplatz. PS: @kraftklub kommt auch."
Die EVAG hatte sich bereits eine Woche zuvor neben vielen anderen ebenfalls für ein spontanes Konzert via Instagram beworben.
Die Band fuhr im "Katerexpress" der EVAG zum Domplatz und spielte aus der Straßenbahn heraus auf einer nahegelegenen Wiese einige ihre Lieder und signierte Merch.
Mehrere Hundert Fans versammelten sich für circa eine Stunde und sangen und tanzten bei bestem Wetter zusammen mit "Kraftklub".
Titelfoto: Marie Pohland