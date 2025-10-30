Kultband verabschiedet sich nach 20 Jahren und spielt besonderes letztes Konzert

Hamburg - 2024 feierte die deutsche Erfolgsband "Revolverheld" ihr 20. Jubiläum. Im November und Dezember dieses Jahres wird der besondere Geburtstag mit einer großen Arena-Tour abgeschlossen. TAG24 hat Frontsänger Johannes Strate (45) kurz vor dem Start zum Interview getroffen.

"Revolverheld" feiert 20. Jubiläum. Danach legt die deutschsprachige Kultband eine Pause ein. © Daniel Bockwoldt/dpa

TAG24: Johannes, Ihr feiert "20 Jahre Revolverheld". Wie fühlt sich so ein Jubiläum an?

Johannes: Irgendwie skurril, weil es wirklich sehr schnell ging. Ich meine, wir haben zwar über 1000 Konzerte gespielt und viel erlebt, aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, es ist gerade erst 2005, und wir sitzen in Hannover im Studio und nehmen unsere erste Platte auf.

TAG24: Über die Jahre, mit dieser Menge an Konzerten, hat sich sicher auch eine Community entwickelt, bei der man weiß, es ist eine Art Safe-Space, oder?

Johannes: Bei uns auf den Konzerten ist immer eine ganz liebevolle, gute Stimmung. Niemand muss sich unsicher fühlen oder Angst haben. Also die Security gibt uns danach immer High-Five und sagt so: "Ey, völlig arbeitsloser Abend, herrlich. Ich habe zwischendurch mit meiner Freundin WhatsApp geschrieben, weil nach einer halben Stunde habe ich gerafft, hier passiert eh nichts."

TAG24: Das ist etwas Besonderes - gerade in Zeiten wie jetzt, oder?

Johannes: Ja, total. Ich habe immer das Gefühl, dass da echt viele gute Leute sind, die alle das Herz auf dem rechten Fleck haben. Wir sind ja durchaus eine Band mit Haltung, und wir sagen auch immer politische Sachen. Und alle sehen das irgendwie ähnlich. Alle haben einen ähnlichen Blick aufs Weltgeschehen, auf Gleichberechtigung zum Beispiel. Bei uns gibt es keinen Rassismus, keinen Sexismus.

TAG24: Nach eurer Jubiläumstour legt Ihr als Band eine Pause ein. Mit dem Gedanken im Hinterkopf: Wie empfindet Ihr die Auftritte der Jubiläumstour?

Johannes: Ach, ich kann das jetzt total genießen. Nach 20 Jahren und irgendwie gefühlt sieben Tage die Woche arbeiten, ist es angenehm, so ein Sabbatical zu machen. Ich freue mich natürlich jetzt sehr auf die Tour. Ich glaube, da kommen dann auch noch mal Leute, die vielleicht ein paar Jahre nicht auf einem Konzert waren. Im Moment bin ich noch sehr freudig. Aber frag' mich mal im Januar, da bin ich vielleicht auch ein bisschen melancholisch (lacht).

TAG24: Wie haben die Fans auf Eure Ankündigung einer Pause reagiert?

Johannes: Die sind natürlich schon traurig teilweise, klar. So ehrlich muss ich sein. Sie fragen natürlich auch viel, wann wir weitermachen. Aber das möchte ich jetzt einfach noch ein bisschen offen lassen. Wenn wir jetzt sagen würden, an dem Termin machen wir weiter, dann hätte ich auch sofort wieder den Druck, Songs schreiben zu müssen und in Studios zu gehen. Aber wir mögen uns alle nach wie vor sehr und machen gerne zusammen Musik. Ich glaube, dass wir irgendwann einfach auch wieder Lust haben. Ich kann nur noch nicht sagen, wann.