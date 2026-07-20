L7-Bassistin Jennifer Finch mit nur 59 Jahren gestorben

Los Angeles (USA) - Trauer in der Punk-Szene: Die langjährige Bassistin der US -Rockband "L7" Jennifer Finch ist am Samstag im Alter von 59 Jahren an den Folgen ihrer Krebserkrankung verstorben.

Jennifer Finch (†59), Bassistin der Rock-Gruppe "L7", erkrankte an einem aggressiven Hirntumor. © RICH POLK / GETTY IMAGES NORDAMERIKA / GETTY IMAGES VIA AFP

"Mit sehr schwerem Herzen müssen wir mitteilen, dass unsere geliebte Bandkollegin, Freundin und Mitverschwörerin Jennifer Finch heute von uns gegangen ist", schrieb L7 auf Instagram.

Über einen längeren Zeitraum habe Finch "mutig gegen ihren Hirntumor gekämpft" - jedoch ohne Erfolg. Wie Rolling Stone bekannt gab, veröffentlichte das Ensemble zusätzlich ein ausführliches Statement, in welchem sie ihrer Weggefährtin gedenken.

"Wir sind am Boden zerstört über den Verlust unserer geliebten Bandkollegin, Schwester und Freundin", zitierte das Magazin. Besonders ihre Persönlichkeit habe die 59-Jährige einzigartig gemacht.

"Ihr unbändiger Geist, ihr Humor und ihre grenzenlose Kreativität haben L7 geprägt und unser aller Leben für immer verändert". Ihre Bandkollegen bezeichneten Finch als ein "echtes Original", welches "kompromisslos nach seinen eigenen Regeln lebte".

Die Gruppe würdigte das kreative Schaffen der Verstorbenen und dankte ihr dafür von Herzen: "Wir lieben sie unendlich und werden sie immer in unseren Herzen tragen. Rest in Power, liebe Freundin."