"Deichbrand" startet: Was Festivalbesucher wissen müssen

Nordholz - Norddeutschlands größtes Festival beginnt: Am Nachmittag rocken die ersten Bands die Bühnen des "Deichbrand"-Festivals. Was Besucher wissen müssen.

Die Festival-Besucher schlagen ihre Zelte auf dem Camping-Platz auf. (Archivfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Rund 60.000 Besucher werden in diesem Jahr auf dem Festivalgelände in Nordholz an der Wurster Nordseeküste erwartet.

Laut den Veranstaltern sind mehr als 100 Acts geplant, die eine Musik-Mischung aus Rock, Hip-Hop, Pop, Indie und Elektro auf die Bühnen bringen.

Highlights sind unter anderem die amerikanische Punkrock-Band "Rise Against", das Berliner Duo "SDP", Rapper "Sido", "Materia", "Zartmann", "Ikkimel", die Indie-Pop-Band "Giant Rooks" und EDM-Band "Scooter".

Die Festivalgänger können sich auch auf etwas Neues freuen: In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal die Bühne "New Port". Dort wird das Line-up des Festivals um mehr als 30 Künstler aus der Elektro-Szene erweitert. Außerdem soll die neue Bühne mehr Platz für das Publikum bieten und einen besseren Sound haben.

Auch auf die letzten WM-Spiele müssen Hardcore-Fußballfans nicht verzichten. Sowohl das Spiel um Platz drei am Samstag als auch das WM-Finale am Sonntag werden übertragen.