Harter Schlag für Festival-Szene: Highfield findet 2026 zum letzten Mal statt!
Leipzig - Paukenschlag für die deutsche Festival-Szene: Das Highfield Festival findet in diesem Jahr zum vorerst letzten Mal statt!
Nach Angaben der Veranstalter FKP Scorpio und Semmel Concerts stecken hinter der Entscheidung, die Festivalreihe nach 28 Jahren einzustampfen, vor allem die "branchenweit stark gestiegenen Produktionskosten".
Es habe lange Gespräche gegeben, am Ende habe man dann aber akzeptieren müssen, dass das Highfield in der bisherigen Form "nicht mehr tragbar" sei und deshalb im kommenden Jahr eine "kreative Pause" einlegen müsse.
"Diese Zeit soll genutzt werden, um innezuhalten und an einer Konzeption zu arbeiten, die den veränderten Anforderungen gerecht wird", hieß es in der entsprechenden Mitteilung.
Und weiter: "Dass die Durchführung von Festivals durch eine ganze Reihe von Faktoren immer teurer wird, während die Nachfrage aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten sinkt, ist aufgrund der stetig wachsenden Zahl an eingestellten Festivals kein Geheimnis mehr."
Seit der Corona-Pandemie seien die Personal-, Material-, und Energiekosten um rund 45 Prozent gestiegen. Um dem entgegenzuwirken, müsste man die Ticketpreise steigen lassen, was die Veranstalter den Fans aber nicht zumuten möchten.
Highfield-Konzept soll überarbeitet werden
Semmel-Geschäftsführer Dieter Semmelman dazu: "Wir blicken nach vorn und hoffen, in den kommenden Monaten ein neues Konzept entwickeln zu können, das wirtschaftlich tragfähig ist und die Zukunft des Festivals sichert. Zunächst aber freuen wir uns auf einen würdigen Abschluss."
Das diesjährige Highfield - der "One Last Dance" - findet vom 13. bis 16. August statt und bietet den Besuchern unter anderem Auftritte von Kraftklub, SDP, Zartmann und Marteria.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa