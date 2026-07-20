Nach ZDF-Absage bei "Die Anstalt": Danger Dan und Igor Levit spielen für guten Zweck in Berlin

Berlin - Nach der kurzfristigen Ausladung aus der ZDF-Satiresendung "Die Anstalt" wollen Danger Dan (43) und der Pianist Igor Levit (39) ihren umstrittenen Song "Keine Angst" nun bei einer eigenen Veranstaltung in Berlin aufführen.

Igor Levit (39, l.) und Danger Dan (43) bringen den Song "Keine Angst" in Berlin auf die Bühne. © Carsten Koall/dpa

Unter dem Titel "Die keine Angstalt" laden die beiden Musiker für Dienstagabend (21 Uhr) ins Columbiatheater ein, wie die Agentur des 43-Jährigen informierte.

Den Angaben zufolge soll der Abend als "musikalische und politische Ersatzveranstaltung" der Kunstfreiheit gewidmet sein. Der Auftritt wird zudem live auf YouTube übertragen.

Auslöser der Kontroverse ist die Entscheidung des ZDF, den ursprünglich geplanten Auftritt der beiden Künstler in der Jubiläumsausgabe von "Die Anstalt" kurzfristig abzusagen.

Der Sender begründete dies damit, der Liedtext könne als Anleitung zu politischem Extremismus verstanden werden und schließe rechtswidrige Taten oder Gewalt nicht aus. Danger Dan wies diese Einschätzung zurück und sprach von einem Eingriff in die Kunst- und Meinungsfreiheit.

Die Moderatoren der Satiresendung kritisierten die Entscheidung des Senders öffentlich und thematisierten die Ausladung in der Jubiläumsausgabe. Auch das ZDF-Kulturmagazin "Aspekte" griff die Debatte über den Song und die Grenzen von Kunstfreiheit journalistisch auf.