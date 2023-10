Madonna ist zurück: "Ich gebe nicht auf"

"Ich gebe nicht auf!", rief Madonna in die Menge von knapp 20.000 Fans in der Londoner "O2"-Arena.

Die "Celebration Tour" führt Madonna, die vor vier Jahrzehnten mit "Holiday" ihren internationalen Durchbruch feierte, durch zwölf Länder in Europa und Nordamerika. Von den 78 geplanten Konzerten sollen vier in Deutschland stattfinden.

Am 15. und 16. November tritt Madonna in Köln auf, am 28. und 29. November wird sie in Berlin zu sehen sein.