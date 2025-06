Maite Kelly: "Es ist unglaublich, was man einer Frau zumutet heutzutage"

Berlin - Vom schönen Wien bis in die beschauliche Kleinstadt Wiesmoor - um sich bei ihren Fans für die vergangenen Jahre zu bedanken, reist Maite Kelly (45) bei ihrer Tour 2025 quer durch Deutschland bis nach Österreich. Mit im Gepäck: ihre Hits und jede Menge Liebe. Eine übertrieben krasse Show braucht die Künstlerin nicht. Stattdessen lautet ihr Motto "Keep it simple".