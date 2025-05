08.05.2025 10:40 10.508 Maite Kelly denkt an emotionale Erfahrung zurück: "Der Dresdner hat eine liebliche Sturheit"

Maite Kelly tritt am 11. Juli 2025 im Ostra-Dome Open Air in Dresden auf. Im TAG24-Interview erinnert sie sich an den ganz besonderen Dresdner Spirit.

Von Karolin Wiltgrupp

Dresden - Der diesjährige Sommer steht definitiv unter dem schillernden Schlagerhimmel! Der Grund: Am 11. Juli wird Maite Kelly (45) gemeinsam mit Eloy de Jong (52) und Marie Reim (24) den Ostra-Dome zum Beben bringen. Die 45-Jährige freut sich schon die sächsische Landeshauptstadt im Hochsommer zu erleben. Bis auf einige Open-Air-Auftritte mit Co-Star Roland Kaiser (72) hat Maite Kelly Dresden vor allem im eiskalten Winter erlebt - und dabei eine emotionale Erfahrung gemacht. Maite Kelly (45) freut sich auf Dresden im Hochsommer. © Christoph Schmidt/dpa Besonders in Erinnerung ist ihr der Winter 1993 geblieben, als sie gemeinsam mit ihren Geschwistern als "Kelly Family" auf den Straßen von Elbflorenz musizierte. Wegen der Eiseskälte dachte die Musiker-Familie noch, es würde keiner zu ihrer Show kommen. Doch das Gegenteil war der Fall. "Und am Sonntag, 14 Uhr, standen sie alle da und wir mussten spielen. Ich werde nie vergessen, wie die Menschen auf der Straße standen, schunkelten und sich gegenseitig warm hielten", denkt Maite Kelly im TAG24-Interview noch heute an diesen für sie einzigartigen Moment zurück. Berührend empfand sie die Wärme, die trotz schlechter Witterung von den Zuschauern damals ausging. "Selten wird man vom Publikum so sehr getragen. Der Dresdner hat, so kultiviert er auch ist, eine liebliche und herzergreifende Sturheit." Musik News Auftritt von Star-Rapper Macklemore beim Deichbrand-Festival sorgt für herbe Kritik Auch in den Anfängen ihrer Schlagerkarriere, als sie als Vorband für Roland Kaiser im Dynamo-Stadion vor rund 30.000 Menschen sang, spürte Kelly eine außergewöhnliche Energie. "Die haben mich umarmt und das war sehr motivierend", so die Berlinerin über das Dresdner Publikum. Die Sängerin ist ein "Kind der Live-Musik" und gibt bei ihren Shows immer Vollgas. © Joerg Carstensen/dpa Maite Kelly liebt die Dresdner Altstadt - und die Kaisermania Maite Kelly mit Roland Kaiser (72) bei der Kaisermania 2016. © Jens Kalaene/dpa Wenn Maite Kelly mal nicht auf der Bühne performt, erkundet sie die sächsische Landeshauptstadt auch gern mit ihren Kindern auf eigene Faust. Besonders die Altstadt hat es der Sängerin angetan. "Dresden ist eine der schönsten Städte Deutschlands", schwärmt sie. Auch die Kaisermania genießt Kelly sowohl beruflich als auch privat. Im Juli muss die charismatische Powerfrau jedoch selbst ran und die Zuschauer im Ostra-Dome begeistern. Ihre Fans dürfen sich auf einen kontrastreichen Abend aus Tanz und Show freuen. "Ich komme mit einer Pop-Show. Meine Musik ist ein Querbeet aus Disko und Poesie", erklärt die Sängerin. Dabei lautet ihr Motto "keep it simple". In einer Show sich vom Helikopter auf die Bühne herunterzulassen, ist nicht Kellys Ding. Viel eher soll es ein Abend voller Hits werden. Musik News Superstar feiert Konzert vor Millionen-Publikum, doch Polizei muss Bomben-Anschlag verhindern "Ich möchte, dass die Leute alle Lieder bekommen, die sie wollen, und sie bekommen noch mehr", verspricht die Zweitjüngste der Kelly-Family.

Titelfoto: Christoph Schmidt/dpa