Nach sechs Jahren wieder in Deutschland: In diese Städte kommt Superstar Drake

Hamburg - Der kanadische Superstar Drake (38) geht in diesem Sommer auf Europa-Tour und macht in vier deutschen Städten Halt. In Hamburg , Köln , München und Berlin gibt der Rapper insgesamt acht Konzerte.

Der Startschuss für die Auftritte in Deutschland fällt Mitte August in der Kölner Lanxess Arena, bis Ende September tourt der 38-Jährige anschließend durch die Republik.

Drake (38) bringt Sänger PartyNextDoor (31) mit nach Europa. © THEO WARGO GETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

Hip-Hop-Fans in Deutschland können sich sowohl auf die Songs des neuesten Soloalbums "For All The Dogs" aus dem Jahr 2023 freuen, als auch auf die Klassiker des Rappers. Bei Instagram kündigte Drake die volle Bandbreite aus alten und neuen Hits an.

Das erste Konzert der Tour spielt der 38-Jährige am 20. Juli 2025 in Birmingham, England. Anschließend folgen Auftritte unter anderem in Belgien, der Schweiz, den Niederlanden und Frankreich.

An diesen Tagen tritt Drake in Deutschland auf:

15. August 2025, Köln, Lanxess Arena

16. August 2025, Köln, Lanxess Arena

11. September 2025, Berlin, Uber Arena

12. September 2025, Berlin, Uber Arena

16. September 2025, München, Olympiahalle

18. September 2025, München, Olympiahalle

22. September 2025, Hamburg, Barclays Arena

23. September 2025, Hamburg, Barclays Arena

Der allgemeine Vorverkauf für die Tour beginnt am Freitag, dem 6. Juni 2025, um 15 Uhr.