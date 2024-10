Nach Tod von Liam Payne: Neue Single erscheint noch diese Woche

Liam Paynes (†31) neue Single erscheint diese Woche posthum. © Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Rund zwei Wochen nach dem plötzlich Tod von Liam Payne erscheint ein neues Lied des ehemaligen One-Direction-Sängers.

Der Songwriter und Produzent Sam Pounds kündigte auf der Plattform X für diesen Freitag (1. November) eine gemeinsame Single mit dem Titel "Do No Wrong" an.

Der Grammy-Gewinner Pounds hatte zuletzt mit Payne zusammengearbeitet. Auf X postete er das düster wirkende Cover, das ein zerrissenes Herz und eine Männergestalt mit großen Flügeln darstellt.

Dazu schrieb er über die neue Single: "Ich bete, dass dies ein Segen für die Welt sein wird, wie Liam es sich immer erträumt hat. Ich bete, dass Engel Euch alle jeden Tag trösten, während Ihr zuhört."

Er hoffe, dass das Lied ein Segen für Paynes siebenjährigen Sohn Bear und seine Familie sein werde.