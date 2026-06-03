Neuer Name, neues Programm: WDR stellt Wellen neu auf

Köln - Der WDR benennt seine jungen Radiowellen Cosmo und 1Live Diggi um und richtet die Programme neu aus.

Beim Westdeutschen Rundfunk wird es ab Frühjahr 2027 zu Veränderungen im Programm von 1Live kommen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der WDR-Rundfunkrat habe dies mit knapper Mehrheit gebilligt, teilte das Gremium in Köln mit. Damit soll Cosmo vom Frühjahr 2027 an als 1Live Street und 1Live Diggi als 1Live Lounge auf Sendung gehen.

Mit dem Beschluss machte der Rundfunkrat den Weg für die strategische Neuaufstellung der beiden Radiowellen zum April 2027 frei. Nach Angaben des WDR-Rundfunkrats sollen die neuen Namen die neue inhaltliche Ausrichtung der Sender widerspiegeln.

1Live Lounge sei als Angebot mit entspannter Musik und einem Fokus auf Abschalten und Entspannung geplant. 1Live Street soll die Hip-Hop-Kultur stärker in den Mittelpunkt rücken und insbesondere Menschen mit internationaler Geschichte ansprechen.