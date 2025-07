Drake enttäuscht Fans bei Festivalauftritt: Nur 40 Minuten auf der Bühne

London (Vereinigtes Königreich) - Am Wochenende fand das "Wireless"-Musikfestival im Finsbury Park in London statt. Mit von der Partie: Star-Rapper Drake . Doch gerade beim letzten seiner drei Aufritte ließ der Musiker enttäuschte Gesichter zurück.

Statt der erwarteten 90 Minuten performte der 38-Jährige am Sonntag nur rund 40 Minuten, immerhin mit Ansage.

Dabei hatte der gebürtige Kanadier die Messlatte in den Tagen zuvor sehr hochgelegt: Am Samstag feierte er eine 1,5-stündige Show mit 13 Special Guests, die für tobende Begeisterung sorgte. Auch am Freitag rockte Drake die Bühne 90 Minuten lang, mit immerhin sechs Gästen.

Doch nach diesen Highlights folgte der Absturz: Drake erschien am Sonntag zehn Minuten früher auf der Bühne und machte gleich zu Beginn klar: "Ich spiele, bis sie mir das Mikrofon abschalten." Der Grund: eine strikte Sperrstunde ab 21.30 Uhr.

Bereits zuvor war eines seiner geplanten Sets von Sonntag spurlos aus dem Programm verschwunden, was zu ersten Verwirrungen bei den Festivalbesuchern führte. Und als es dann losging, war nach weniger als einer Stunden schon wieder Schluss.