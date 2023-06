Paul McCartney holt John Lennon für Beatles-Song zurück - mittels KI!

Noch hat der Song keinen Namen, es wird jedoch davon ausgegangen, dass es sich um eine Lennon-Komposition aus dem Jahr 1978 - zwei Jahre vor dem tragischen Tod des Beatles-Stars - handelt, die den Titel "Now and Then" trägt.

"Wir haben es gerade fertiggestellt und es wird dieses Jahr veröffentlicht", sagte er am heutigen Dienstag in einem Interview mit der BCC-Sendung Radio 4 Today .

Die Beatles, l. n. r.: George Harrison (†58), Paul McCartney, John Lennon (†40) und Schlagzeuger Ringo Starr (82) traten 1960 das letzte Mal gemeinsam auf. © Gerhard Rauchwetter/dpa

Der finale Beatles-Song kommt in einer Zeit der Kontroverse um die Nutzung von künstlicher Intelligenz innerhalb der Musikbranche. Einige machen sich die Technik mit Eifer zunutze - etwa eine britische Band, die versucht zu klingen wie die 90er Kultband Oasis, wenn diese 2023 wieder zusammenfinden würde.

Andere Musiker, wie Rapper Drake (38), Singer-Songwriter The Weekend (33) oder Rapper Kanye West (46), die sich plötzlich mit gefälschten Aufnahmen ihrer eigenen Stimmen auseinandersetzen müssen, begutachten die Entwicklungen von KI mit Sorge und Ärger.

McCartney betrachtet die Debatte mit etwas mehr Abstand und will die Entwicklung der Nutzung künstlicher Intelligenz abwarten: "Ich bin nicht so oft im Internet, aber die Leute werden zu mir sagen: 'Oh ja, es gibt einen Titel, in dem John einen meiner Songs singt', und das ist dann nur KI", erklärte er.



McCartney gab ferner zu: "Es ist irgendwie beängstigend, aber aufregend, weil es die Zukunft ist. Wir müssen einfach sehen, wohin das führt."