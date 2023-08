Rätsel um mögliches Rammstein-Aus: Botschaft von Gitarrist lässt Fans hoffen

Richard Kruspe (56, r.) hat sich in den sozialen Medien mehrfach mit kryptischen Botschaften zu Wort gemeldet. © Jens Koch/dpa

Das Spiel mit den sozialen Medien beherrschen Rammstein. Indem die Berliner Brachial-Rocker die Spekulationen um ein mögliches Band-Aus immer wieder anheizen - eine Andeutung hier, ein zweideutiger Post dort - gerät fast in den Hintergrund, was den Trubel zuerst verursacht hat: die Anschuldigungen zahlreicher junger Frauen, die insbesondere Sänger Till Lindemann (60) Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt vorwerfen.

Während Lindemann selbst sich darauf zu beschränken scheint, mit umgedichteten Textzeilen und provokativen T-Shirts die eigene Unantastbarkeit zu demonstrieren, fällt Leadgitarrist Richard Kruspe offenbar die Rolle des Orakels zu, das in verklausulierten Zeilen einen Blick in die Zukunft gewährt.

Auf Instagram gab Kruspe nun eine erneute Kostprobe seiner Prophezeiungs-Poesie. Dort schrieb der Gitarren-Mann (hier in Übersetzung wiedergeben): "Nach starkem Regen kommt die Sonne immer wieder heraus." Das dazugehörige Schwarz-Weiß-Foto zeigt den 56-Jährigen während der Europa-Tour im Regen stehend.

Dass sich die wenig subtile Botschaft wohl nicht auf die Gewitter der vergangenen Nacht beziehen dürfte, liegt auf der Hand. Stattdessen lässt Kruspe den aktuellen Skandal als Naturgewalt erscheinen, die (unverschuldet?) über die Band gekommen ist - und die ebenso wieder vorüberziehen wird.

Bei den München-Konzerten von Rammstein hatte Lindemann bereits ein ähnliches Bild bemüht. Stehen die Zeichen bei Rammstein also doch auf "Weiter so"? Die Fans jedenfalls frohlocken bereits, wie ein Blick in die Kommentare zeigt.