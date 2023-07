Till Lindemann provoziert weiter: "Mein Po-Klatscher ist nicht schlecht"

Der Rammstein-Frontmann ließ diese zunächst zurückweisen, ging mit Anwälten gegen Fans vor und nutzt in jüngerer Zeit offenbar auch immer öfter seine Auftritte als Plattform, um zu zeigen, was er von den Vorwürfen hält.

Sexuelle Anzüglichkeiten gehören auf Rammstein-Shows zum Standardrepertoire. © Carsten Rehder/dpa

Auch abseits der Bühne gießt Lindemann mit indirekten Anspielungen weiter Öl ins Feuer. So erschien der Berliner beim Tour-Stopp in Polen mit einem T-Shirt, das die Aufschrift "Kill Till" trägt. Der Schriftzug ist nicht nur eine Referenz auf Quentin Tarantinos (60) großes Rache-Epos "Kill Bill" (2003), sondern auch auf ein Pappschild, das eine Demonstrantin Mitte Juli beim Protest gegen die Berlin-Konzerte der Band in die Höhe gehalten hatte.

Lindemanns Umgang mit den Vorwürfen gegen seine Person ist auch insofern brisant, als immer neue Anschuldigungen laut werden.

So hatte zuletzt eine Frau im österreichischen Fernsehsender "ORF" anonym berichtet, sie sei nach einem Rammstein-Konzert von Lindemann auf dessen Hotelzimmer gepackt, aufs Bett geworfen und hart auf den Po geschlagen worden. Erst als sie "Aua, bitte hör auf!" gefleht habe, habe der Sänger irgendwann von ihr abgelassen. Auch in diesem Fall gilt die Unschuldsvermutung.

Doch während junge Frauen wie Shelby Lynn (24), nach den Vorwürfen nicht nur mit Hass im Netz, sondern auch mit der Androhung rechtlicher Konsequenzen zu kämpfen haben, weiß Lindemann seine Star-Anwälte im Rücken. Der Sänger fühlt sich offenbar so sicher, dass er über die Situation auch noch scherzen kann.

Was auch immer an den Vorwürfen am Ende dran sein mag, hier tritt das oft beklagte Machtgefälle in aller Deutlichkeit zutage.