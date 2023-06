Rapper Casper kündigt neues Album und das "vielleicht letzte Konzert" an

Rapper Benjamin Griffey (40) alias Casper wird am 24. November 2023 ein neues Album auf den Markt bringen. © Britta Pedersen/dpa

"In mir gibt es eine große Angst, dass es vielleicht das letzte Konzert ist", sagte der Künstler im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in Bielefeld.

Das Konzert soll nächstes Jahr in Bielefeld stattfinden. Das sei "der Ort, der mir vielleicht am meisten bedeutet. Deshalb sollen die Leute hierherkommen", so Casper alias Benjamin Griffey (40). Der Künstler war fürs Studium nach Bielefeld gezogen, die Musik brachte ihn später nach Berlin, wo er bis heute lebt.

Das Album "nur Liebe, immer" soll am 24. November erscheinen und sei "so ganz anders entstanden als sonst". Normalerweise gehe der 40-Jährige "mit viel Vorlauf und eher konzeptbasiert an Alben ran".

Erst im vergangenen Jahr hatte er ein Album veröffentlicht, zuvor hatte er fünf Jahre kein Soloalbum herausgebracht.

"Dass das Album jetzt so schnell kam, hat mich selbst überrascht", sagte der Rapper.