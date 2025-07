Morddrohungen gegen Nicki Minaj: Politik schreitet ein

Außerdem wandte sich Nicki Minaj mit ihrem Anliegen an die Kongressabgeordnete Anna Paulina Luna (36) aus Florida: "Dieser Mann hat mir öffentlich gedroht. Ich möchte, dass dieser Verbrecher verhaftet wird."

Dieser Mitarbeiter reagierte in einem Livestream auf die Auseinandersetzung zwischen den beiden Künstlern und drohte daraufhin Minaj mit folgenden Worten: "Hey Nicki, entspann dich, bevor du in einen Mixer gesteckt wirst." Die 42-Jährige teilte den Videoausschnitt auf ihrem X-Profil, verlinkte das FBI und fragte: "Ist das eine Drohung?"

Die "Starships"-Sängerin trägt im Internet derzeit einen Streit mit ihrer Rap-Kollegin SZA ("Snooze") aus. Nun droht dieser "Beef" ernste Konsequenzen in der realen Welt nach sich zu ziehen.

Die Kongressabgeordnete Anna Paulina Luna (36) hat sich für die Rapperin starkgemacht. (Archivbild) © MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Die Politikerin sprang der aus Trinidad und Tobago stammenden "Queen of Rap" zur Seite und erklärte ihrerseits in einem X-Beitrag, dass sie diesbezüglich bereits mit Nicki Minaj gesprochen habe.



"Ich werde alles tun, um ihre Sicherheit zu garantieren. Wir nehmen Androhungen von Gewalt und Attentaten sehr ernst."

In einem vorherigen Post hatte die Kongress-Latina die Rapperin bereits dazu aufgefordert ihr den Sachverhalt in einer SMS zu schildern, damit sie diesen an die Strafverfolgungsbehörden weiterleiten könne.