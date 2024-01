Rapper RAF Camora muss ins Krankenhaus: "Es war top, bis..."

RAF Camora (39) erlitt einen Hörsturz, den er lange vor seinen Fans geheim hielt. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Was bis auf meinen engsten Kreis und Familie niemand weiß ist, dass ich im Oktober einen Hörsturz hatte - und seitdem einen Tinnitus", schrieb der 39-Jährige am Sonntag in seiner Instagram-Story.

Verschlimmert habe sich die Lage dann allerdings während eines Aufenthalts in Dubai, wo sich der in Wien geborene Künstler eigentlich für seine anstehende Tournee "fit machen" wollte.

"Es war top - bis letzte Woche während einem Meeting alles dumpf wurde, mit einem Piep-Ton, als würden drei Fernseher auf Standby neben mir stehen", schilderte RAF Camora die Situation.

Der Rapper, der mit gebürtigem Namen Raphael Ragucci heißt, sei deshalb beunruhigt und könne mit dem Piepen im Ohr auch nicht so gut schlafen. Aus diesem Grund flog er bereits vergangenen Sonntag aus Dubai zurück, um sich untersuchen zu lassen.

Eine MRT-Untersuchung habe er bereits hinter sich, am morgigen Montag geht es für ihn ins Krankenhaus, teilte der "Palmen aus Plastik"-Sänger mit.