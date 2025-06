Nach vier Jahren: Auf dieses Rap-Comeback haben Fans lange gewartet

Bonn - Nach vier Jahren Funkstille meldete sich Rapper SSIO (36) am Donnerstag mit einem neuen Album zurück.

Alles in Kürze

SSIO, dessen echter Name Ssiawosch Sadat (36) lautet, wurde 1989 als Kind afghanischer Eltern in Bonn geboren. (Archivbild) © Thomas Frey/dpa

Am vergangenen Sonntag kündigte der Bonner Musiker auf Instagram nicht nur überraschend sein neues Album an, sondern ließ auch gleich eine Kampfansage da: "Am Donnerstag um 20.15 Uhr storniere ich eure Musikkarriere."

Dazu postete er ein Foto, das viele erst mal doppelt hinschauen ließ.



Dort posiert er mit platinblonden statt wie gewohnt schwarzen Haaren, zahlreichen Tattoos und in provokanter Pose.

Ein aufsehen erregender Look der allerdings, wie sich jetzt im offiziellen Youtube-Video zeigt, nur für das Album-Cover geschossen wurde.