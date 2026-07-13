Rapper rechnet nach Abschiebung mit Deutschland ab: "18 Karat" bezeichnet Richter als "größte Versager"

Rapper "18 Karat" (40, r.) hat nach seiner Abschiebung ordentlich Dampf abgelassen. © Instagram/@18karat

Der Portugiese, der seit 2022 aufgrund von Drogendelikten in der JVA Dortmund eingesessen hatte, hinter Gittern seine Frau Maya geheiratet und mit dem Tod ihres ungeborenen Kindes einen schweren Schicksalsschlag verkraften musste, wurde Mitte der vergangenen Woche auf gerichtliche Anordnung hin nach Portugal ausgeflogen.

Auch wenn der Rapper mit der markanten Goldmaske seine Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten damit nach knapp vier Jahren vorzeitig beenden durfte und nun in seinem Heimatland wieder in Freiheit leben kann, liege ihm weiterhin viel an Deutschland - dem Land, wo er sich mit seiner Musik eine erfolgreiche Karriere aufgebaut hatte.

"33 Jahre habe ich Deutschland mein Zuhause genannt. Dort bin ich aufgewachsen, dort habe ich mein Leben aufgebaut, dort ist meine Familie.

Und trotzdem wurde ich abgeschoben.

Das ist meine Realität", schrieb der Rapper in einem seiner ersten Instagram-Beiträge seit seiner Abschiebung.

Dazu veröffentlichte Ivo Vieira Silva, so sein bürgerlicher Name, ein Bild von sich, wie er mit seiner Tochter an einer idyllischen Küste in Portugal steht. Zugleich kündigte er an, seine neuen Lebensumstände für einen Neuanfang zu nutzen, inklusive eines neuen Albums: "Man kann einen Menschen aus einem Land bringen. Aber nicht seine Geschichte auslöschen."